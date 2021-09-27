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Происшествия27 сентября 2021 15:44

Прокуратура Ставрополья установит причину взрыва газа в Изобильном

Проверка находится на контроле прокурора края Александра Лоренца
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту взрыва газа в доме в Изобильном. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП случилось в многоквартирном доме на улице Ленина 27 сентября. В результате пострадал один человек, погибших нет. На место выехал районный прокурор для координации работы следственных органов.

- По данному факту прокуратура Изобильненского района проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находится на личном контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца, - сказано в сообщении прокуратуры.