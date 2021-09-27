Прокуратура Ставрополья установит причину взрыва газа в Изобильном

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту взрыва газа в доме в Изобильном. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП случилось в многоквартирном доме на улице Ленина 27 сентября. В результате пострадал один человек, погибших нет. На место выехал районный прокурор для координации работы следственных органов.

- По данному факту прокуратура Изобильненского района проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находится на личном контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца, - сказано в сообщении прокуратуры.