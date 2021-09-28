В Ставрополе на улице 45 Параллель произошло тройное ДТП, пострадали 4 человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 27 сентября, около 23:30, на улице 45 Параллель в Ставрополе. Водитель автомобиля Лада Приора не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Мазда 3, который двигался во встречном направлении, а затем с автомобилем Датсун ОН-ДО.

В ДТП пострадали водитель и пассажир Приоры, а также водитель и пассажир Мазда.

За рулем отечественной легковушки был 32-летний житель Новосибирска. При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит пострадавшему пассажиру, 26-летнему местному жителю, страховой полис у владельца отсутствует. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.