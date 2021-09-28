Прокуратура проверит обстоятельства смертельного ДТП под Ставрополем. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария случилась 28 сентября около хутора Грушевый. По предварительной информации, водитель набрал небезопасную скорость и не справился с управлением. В итоге машину остановилось после удара об дерево. Один пассажир погиб, двое других и сам водитель госпитализированы.

- По данному факту прокуратура города Ставрополя проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.