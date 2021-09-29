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Происшествия29 сентября 2021 10:12

Группа мужчин ответит за насилие и вымогательство 6 млн в Ставрополе

Дело передали в суд
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе дело о вымогательстве шести миллионов рублей передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Следователи установили, что трое жителей Ставрополья встретились со знакомым в кафе и потребовали там у него деньги. Такую сумму якобы должен предприниматель и друг потерпевшего, которого они не могли застать на месте. Мужчина отказался писать расписку. Злоумышленники пытались припугнуть его предметами, похожими на пистолет и электрошокер, но на том и разошлись.

В следующий раз, получив отказ, группа прибегла к действиям и избила потерпевшего. После этого он обратился в полицию.

- Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Ставрополю. Все трое заключены под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении полиции.