Житель Ставрополья устелил путь отхода коноплей, убегая от полиции

Беглецу не удалось скрыться Фото: Иван МАКЕЕВ

В Туркменском районе произошла курьезная погоня за местным жителем, пойманного у кустов дикорастущей конопли. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Накануне полицейские, патрулируя на своем маршруте, заметили странного гражданина. Когда и мужчина заметил людей в форме, он резко изменился в лице и перепрыгнул через забор заброшенной базы. Сначала подозрительный ставрополец хотел было скрыться на мотоцикле, но когда техника подвела - пустился наутек. На бегу гражданин активно выкидывал какие-то растения. Позже экспертиза установила, что это была марихуана.

- В ходе преследования мужчину задержали. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые составили на гражданина административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкогольного и наркотического опьянения, - сообщает пресс-служба полиции.

В отделе гражданин сознался в содеянном и пояснил, что хотел использовать коноплю для личных нужд. Против него возбудили уголовное дело.