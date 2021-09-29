Пятигорчанка отдала 1,2 млн рублей лжесиловику, поверив в проблемы его сына

В Пятигорске задержали 30-летнего мужчину, который выдавал себя за сотрудника силовых структур. В его рассказы о проблемах поверила местная 40-летняя жительница и отдала ему более 1,2 млн рублей. По информации ГУ МВД по Ставропольскому краю, она даже оформила кредиты, чтобы помочь новому знакомому.

- В отдел полиции Пятигорска с заявлением о мошенничестве обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной в соцсетях и переписывалась с ним два месяца. Позже они решили встретиться. В первый же день, прогуливаясь по городу, гражданин рассказал выдуманную историю, что он и его сын являются сотрудниками силового ведомства, у сына проблемы на работе и из беды его выручит только крупная сумма, - объяснили «КП-Ставрополь» в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Женщина легко поверила во все сказанное и на второе свидание принесла деньги. Третьей встречи не произошло - лжесиловик просто перестал выходить на связь. Обманутой пятигорчанке ничего не оставалось, как обратиться в полицию.

Мошенника удалось вычислить и задержать. Безработный мужчина признался, что никакого отношения к правоохранительным органам не имеет, никакого сына у него нет и денег тоже нет - он их успел потратить на личные нужды.

Следственный отдел МВД по Пятигорску возбудил против мужчины уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».