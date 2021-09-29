Ставрополье за 7 месяцев нарастило индекс промышленного производства на 6,4%

29 сентября 2021 года в Москве прошла рабочая встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и главы министерства промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Во время переговоров прозвучали положительные промежуточные итоги работы - за 7 месяцев промышленный индекс на Ставрополье вырос на 6,4%, а по итогам 2020 года край вошел в топ-10 субъектов РФ с наиболее эффективными органами власти в сфере промышленности, заняв 8 место. Еще одно достижение - Ставрополье занимает первое место в СКФО по объему валового регионального продукта.

Как уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе губернатора СК, ключевые отрасли производства в крае - это машиностроение и нефтехимия.

- Успешной работе во многом способствует господдержка, в частности, займы Фонда развития промышленности, - пояснили в пресс-службе главы СК.

На встрече Владимира Владимирова с Денисом Мантуровым как раз обсуждалась докапитализация Фонда развития промышленности Ставрополья. В рамках механизма Единой региональной субсидии Край уже получил 57 млн рублей по итогам конкурсного отбора. Глава Минпромторга пригласил Ставрополье к участию в новом отборе региональных госпрограмм на 2022 год.