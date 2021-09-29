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Здоровье29 сентября 2021 18:34

Власти Ставрополья обеспечат пациентов с диабетом бесплатными лекарствами

До сих пор в есть случаи, когда жители региона не могут получить помощь от государства
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Во время "Прямой линии" губернатор Ставропольского края Владимира Владимирова в эфир поступил запрос на помощь от местной жительницы. Она не может получить положенные для нее бесплатные лекарства при диагнозе "диабет", ей приходится самостоятельно закупать все необходимое.

По словам Владимирова, сейчас власти региона наладили обеспечение медикаментами, но случаются подобные неприятные случаи. Позже эти случаи складываются в большой "ком" неприятия к сфере медицины.

Губернатор пообещал решить этот вопрос и обеспечить диабетиков лекарствами. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Владимиров уверен, что пока нет надобности переводить детей на дистанционное обучение - эпидемиологическая ситуация не критическая.