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Общество30 сентября 2021 10:03

В Кисловодске начало отопительного сезона перенесли на 1 октября

В администрации курортного города рассказали о подключении к теплоснабжению 90% медучреждений уже сейчас
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Напомним, что жители и курортники Кисловодска стали жаловаться в соцсетях на отсутствие отопления, несмотря на низкую среднесуточную температуру воздуха

Напомним, что жители и курортники Кисловодска стали жаловаться в соцсетях на отсутствие отопления, несмотря на низкую среднесуточную температуру воздуха

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье, в городе-курорте Кисловодск, отопительный сезон перенесли с запланированного 15 октября на 1-е.

В пресс-службе администрации Кисловодска «КП-Ставрополь» сообщили также, что на данный момент в городе подключены к теплоснабжению 90% медицинских учреждений, среди которых детская больница и кисловодский родильный дом.

- Образовательные учреждения города уже подали заявки в ресурсоснабжающую организацию, в них в ближайшее время также будет организована подача тепла, - отметили в мэрии.

Напомним, что жители и курортники Кисловодска стали жаловаться в соцсетях на отсутствие отопления, несмотря на низкую среднесуточную температуру воздуха. В частности на «прямую линию» губернатора Ставрополья Владимира Владимирова обратилась одна местная жительница с просьбой пустить тепло в квартиры уже сейчас. После чего и было принято решение начать отопительный сезон раньше назначенного срока.