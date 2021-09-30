Осенние каникулы 2021 для школьников Ставрополья начнутся раньше и будут дольше

Губернатор Владимир Владимиров рассказал, как пройдут осенние каникулы 2021 для школьников в Ставропольском крае. Из-за эпидемиологической обстановки власти региона предложили новый график отдыха для детей. Об этом глава региона сообщил во время прямой линии, уже седьмой с начала текущего года.

- Мы точно рассматриваем необходимость, и, скорее всего, ее примем - начать осенние каникулы на неделю раньше. Очень необходима двухнедельная эпидемиологическая пауза, - пояснил Владимиров.

То есть последним днем учебы станет 22 октября, а не первые числа ноября, как это было обычно. Соответственно, уроки должны будут возобновиться 8 ноября.

Что касается дистанционного обучения, пока его введение в Ставропольском крае не планируется.

- По поводу дистанта - только исходя из темпов заболеваемости будем принимать решение, - заявил губернатор края.