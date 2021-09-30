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Общество30 сентября 2021 18:05

Губернатор Владимиров ужесточил контроль за QR-кодами на Ставрополье

За нарушение предполагается штраф в 200 тысяч рублей
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Губернатор Владимир Владимиров внес изменения в постановление об ограничительных мерах, введенных в Ставропольском крае из-за коронавируса. Соответствующий указ появился на сайте правовой информации.

Согласно документу, министерство связи Ставрополья должно каждую неделю присылать отчет о количестве запросов на регистрацию посещения общественного места в Минспорта, Минкультуры и комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности. Эти ведомства обязаны контролировать соблюдение правил. Те места, которые нарушили, должны быть привлечены в соответствии со статьей 20.6 КоАП.

Данные также будут присылать в управление по координации деятельности в сфере безопасности, законности и порядка аппарата правительства Ставропольского края.