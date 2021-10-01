На Ставрополье лишенный права управления водитель взял детей в поездку и попал в ДТП

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 1 октября, около 8:00, в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского округа Ставрополья. Там водитель автомобиля ВАЗ-21102 во время поворота не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124, который двигался по главной дороге прямо.

В результате ДТП травмы получили несовершеннолетние пассажиры «десятки», школьники 9-ти и 11-ти лет, которые в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Выяснилось, что за рулем легковушки был их отец, 35-летний местный житель. Мужчина недавно был лишен права управления за отказ от медосвидетельствования. В этот раз мужчина был трезв.

Составлены административные материалы по статьям: «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления» и «Нарушение правил перевозки детей». Водителю грозит штраф 33 тысячи рублей, а также до 15 суток административного ареста.

По факту происшествия проводится проверка, к которой подключена инспекция по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.