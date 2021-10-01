На Ставрополье дополнительно развернут 500 инфекционных коек

В Ставрополе прошло заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его участники обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку на Ставрополье.

Нагрузка на специализированный коечный фонд продолжает расти. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Всего для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в крае выделено 3560 коек, из которых свободными остаются около 23%.

Владимир Владимиров поручил в ближайшее время развернуть дополнительно 500 инфекционных коек в разных округах Ставрополья.

За сутки в регионе скончался 31 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.