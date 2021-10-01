Участник нападений на силовиков в Ингушетии и Северной Осетии в 2010-2012 годах получил пожизненный срок

Южный окружной военный суд вынес приговор против жителя Ингушетии Або Добриева - участника вооруженной банды, совершившей нападения на силовиков в 2010-2012 годах. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным ведомства, Добриев признан виновным в участии в преступном сообществе, бандитизме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном хранении боеприпасов, незаконном изготовлении оружия.

Так, в июне 2010 года Або Добриев добровольно вступил в состав банды, входившей в преступное сообщество Доку Умарова и Али Тазиева. В 2010-2012 годах принял активное участие в нападениях на территории Ингушетии и Северной Осетии.

В результате этих нападений погибли пятеро сотрудников различных ведомств, еще четверо получили ранения.

По уголовному делу о нападениях на правоохранителей восемь человек объявлены в федеральный и международный розыски.

За совершение преступлений с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от 7-ми лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников банды. Уголовное преследование в отношении 12 боевиков прекращено в связи с их смертью.