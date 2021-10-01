В Ставрополе изменится график вывоза мусора для жильцов 5 улиц

Региональный оператор, отвечающий за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в юго-западной части Ставрополя, сообщил, что происходить это будет по новому графику. Изменения вступят в силу на следующей неделе - а именно с 6 октября 2021 года.

Смена графика коснется улиц Преображенской, Рассветной, Прогрессивной, Современной и Гавриила Чередника. Теперь вывоз мусора будет проходить каждую среду, а не по четвергам.

Напомним, ранее в администрации Ставрополя рассказали про улицу Гавриила Чередника. В краевой столице в мае открыли ряд новых улиц в честь героев Великой Отечественной войны. Помимо Гавриила Чередника в городе появились улицы Николая Голодникова, Григория Ореховского и Александра Горчакова.