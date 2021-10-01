Ставропольский политолог: в Думу пришли старые политики с новыми методами

Политконсультант из Ставропольского края высоко оценил новый состав краевой думы. По его словам, в нее пришли старые сильные политики, которые будут пробовать новые методы работы.

- Очевидно, что будут делать упор на парламентский контроль за исполнительной властью, а также конструктивно обеспечивать законодательное оформление решений губернатора Владимирова. Баланс политических сил также принят во внимание, поэтому коммунисты и даже эсеры получают карт-бланш, - заявил эксперт.

Он спрогнозировал улучшение коммуникации между разными уровнями власти, а также налаживание тесного контакта власти с населением региона.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров положительно оценил ход и итоги выборов, а также поблагодарил всех причастных за упорную работу.