Ставропольский музей показал, как пауки спасаются от каннибализма

Ставропольский музей показал фотографию самки паука-волка, сделанную в Татарском городище. И рассказали, почему на спине особи сидит ее потомство.

- Часто их количество превышает сотню. Делается это для защиты их от каннибализма из-за конкуренции за территорию. Если у самки отобрать кокон с яйцами, то она еще несколько часов будет испытывать беспокойство и бродить по тому месту в поисках своего потомства, - сообщает представитель музея.

Но это не единственное лишение, которое приходится переживать паучихе. В период вынашивания яиц особь проводит очень много времени на солнце. Из-за обезвоживания она иногда теряет до 30% своего веса.