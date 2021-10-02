Дебошир получил срок за нападение на полицейского в Ставропольском крае

В Нефтекумском районе закончили рассмотрение уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в физическом насилии над полицейским. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.

30 мая 2021 года пьяный гражданин, вооруженный ножом, пытался остановить машины у придорожного кафе. На место выехал участковый, который хотел забрать правонарушителя в отдел. Но мужчина кинулся на полицейского и чуть не ударил его ножом в живот. Сотруднику удалось выбить оружие из рук нападавшего. Нарушитель не успокоился, разбил бутылку и горлышком один раз ударил участкового в область левого предплечья. Вред здоровью оценен как легкий, но этого было достаточно для возбуждения уголовного дела по 318 статье (Применение насилия в отношении представителя власти).

- Гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении.