Житель Кабардино-Балкарии подозревается в убийстве друга

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии расследуется убийство, совершенное 16 сентября 2021 года. Как сообщается на официальном сайте следственного комитета по республике, подозреваемым стал житель селения Нартан 1967 года рождения.

По версии следствия, в указанный выше день, около 19 часов, тот зарезал приятеля. В результате стал фигурантом уголовного дела, заведенного по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

- На почве личной неприязни к своему знакомому, с которым накануне распивал спиртные напитки, с целью причинения смерти нанес ему удар ножом в область верхней трети живота, - сказано в сообщении. - От полученного ранения и обильной кровопотери мужчина скончался.

Уточняется, что подозреваемый в совершении преступления задержан. И ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.