Водоворот на улице Махачкалы сняли на видео

Скрин-фото: видео из соцсети

В Махачкале непрекращающиеся дожди парализовали движение на улицах города. Дороги без преувеличения теперь похожи на грязные реки с глубиной до одного метра.

Самым затопленным участком Махачкалы стала улица Бейбулатова, где дождевой воде из-за забитых ливнеприемников сосем некуда было уйти.

Поэтому когда работники коммунальной службы стали пробивать засор, образовался настоящий водоворот. Который даже сняли на видео.

Ушли под воду проспект Акушинского, улицы Петра Первого и Коркмасова. Бригада рабочих продолжает устранять подтопление в городе.