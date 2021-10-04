Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2021 11:59

Водоворот на улице Махачкалы сняли на видео

После сильных дождей дороги города превратились в реки
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скрин-фото: видео из соцсети

Скрин-фото: видео из соцсети

В Махачкале непрекращающиеся дожди парализовали движение на улицах города. Дороги без преувеличения теперь похожи на грязные реки с глубиной до одного метра.

Улицы Махачкалы стали реками

Самым затопленным участком Махачкалы стала улица Бейбулатова, где дождевой воде из-за забитых ливнеприемников сосем некуда было уйти.

Поэтому когда работники коммунальной службы стали пробивать засор, образовался настоящий водоворот. Который даже сняли на видео.

Ушли под воду проспект Акушинского, улицы Петра Первого и Коркмасова. Бригада рабочих продолжает устранять подтопление в городе.

Потоп в Дагестане
А это Махачкала. После сильных дождей улицы с забитыми ливнеприемниками стали реками. Вот так выглядит улица Бейбулатова.