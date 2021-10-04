Водоворот на улице Махачкалы сняли на видео

Скрин-фото: видео из соцсети
В Махачкале непрекращающиеся дожди парализовали движение на улицах города. Дороги без преувеличения теперь похожи на грязные реки с глубиной до одного метра.
Самым затопленным участком Махачкалы стала улица Бейбулатова, где дождевой воде из-за забитых ливнеприемников сосем некуда было уйти.
Поэтому когда работники коммунальной службы стали пробивать засор, образовался настоящий водоворот. Который даже сняли на видео.
Ушли под воду проспект Акушинского, улицы Петра Первого и Коркмасова. Бригада рабочих продолжает устранять подтопление в городе.