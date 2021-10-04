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Происшествия4 октября 2021 12:06

В школе Владикавказа ввели режим ЧС после затопления подвала с электрощитами

Глава республики поручил навести порядок в кратчайшие сроки
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В школе №8 города Владикавказ затопило подвал, в котором размещены щиты электроэнергии.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил ввести режим ЧС в действующем образовательном чреждении во избежание несчастных случаев. А также потребовал в кратчайшие сроки проработать план работы по осушке подвала, переносу электрощитов и проведению ремонта.

Об этом Сергей Меняйло сказал на аппаратном совещании в понедельник, 4 октября. Деньги на необходимые работы власти обещают выделить из резервного фонда главы Северной Осетии.