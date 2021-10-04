На Ставрополье 6 октября зазвучат сирены и громкоговорители

Фото: пресс-служба краевого управления МЧС России

На всей территории Ставропольского края 6 октября зазвучат сирены и громкоговорители. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сирена продлится до 10.58 мск 06.10.2021г. Проверку проведут в рамках плановой проверки технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

«Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

— Просьба не паниковать! Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства — возможно, они не слышали передаваемой информации, — говорится в сообщении.