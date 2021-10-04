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Происшествия4 октября 2021 16:01

Губернатор поручил оперативно устранить аварийный прорыв на трубопроводе в Невинномысске

Многие многоэтажки и некоторые соцобъекты города оказались временно отключены от теплоснабжения
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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4 октября произошла авария на теплотрассе Невинномысска. В результате, оказались временно отключены от теплоснабжения многие многоэтажки и некоторые социальные объекты города. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

- Поручил краевому министру ЖКХ Р.А.Марченко, главе города М.А.Миненкову максимально оперативно сделать все для восстановления подачи тепла, - прокомментировал Владимир Владимиров.

В Невинномысск уже направили дополнительные аварийные бригады из краевого центра. Работает специальная техника.

- Сил, средств и материалов для проведения восстановительных работ достаточно. Главное - как можно быстрее ликвидировать последствия аварии. Держу ситуацию на контроле, - добавил глава региона.