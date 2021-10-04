Каскад фонтанов и ротонда украсят новую пешеходную зону Кисловодска

В Кисловодске продолжаются работы по реновации проспекта Ленина – новой пешеходной зоны в историческом центре. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства Ставрополья.

Очередным этапом стала закладка ротонды – беседки с колоннами, аналогичной той, что ранее была на Малой Каскадке. На участке от проспекта Дзержинского до санатория им. Димитрова ведутся подготовительные работы для монтажа каскада фонтанов.

Там появятся зоны отдыха, малые архитектурные формы и скверы, питьевые бюветы и каскад фонтанов.

Будущий проспект войдет в единый туристско-рекреационный кластер вместе с благоустроенным пространством на проспекте Дзержинского, по улицам Ходжаева, Герцена, Вокзальной, Шаляпина.