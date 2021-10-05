Губернатор Ставрополья провел в Москве рабочую встречу с министром экономического развития РФ

В Москве прошла рабочая встреча министра экономического развития РФ Максима Решетникова и губернатора Ставропольского края.

Во время собрания его участники обсудили вопросы, связанные с развитием инвестиционного потенциала Ставрополья, участием края в федеральных программах.

В частности, темой встречи стали инициативы по привлечению господдержки для строительства на Ставрополье многофункциональных фруктохранилищ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Владимирова, садоводство является активно развивающимся сегментом в краевом АПК. В крае насчитывается более 11 тысяч гектаров садов, в том числе около 1,5 тысячи гектаров – суперинтенсивного типа.

Краевой программой развития отрасли запланировано в дальнейшем ежегодно занимать плодовыми насаждениями около 500-600 гектаров. Это требует значительного расширения мощностей хранения и первичной переработки продукции. Необходимо создание новых логистических комплексов.

Один из них – мощностью хранения 30 тысяч тонн – предполагается разместить в Невинномысске.

Также на встрече рассмотрены возможности строительства в рамках федеральных программ крупного культурно-образовательного и музейного комплекса в краевом центре, а также привлечения федеральных средств для модернизации коммунальной инфраструктуры на Ставрополье.

Внесенные губернатором края предложения будут проработаны в Минэкономразвития РФ.