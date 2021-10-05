Власти Ставрополья хотят заложить около 600 гектаров садов в 2022 году

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что региональные власти приняли решение закладывать каждый год от 500 до 600 гектаров фруктовых садов. Реализация плана стартует в 2022 году.

- Садоводство является активно развивающимся сегментом в краевом АПК. В регионе насчитывается более 11 тыс. га садов, в том числе около 1,5 тыс. га - суперинтенсивного типа. Краевой программой развития отрасли запланировано в дальнейшем ежегодно занимать плодовыми насаждениями около 500-600 га, - рассказал политик во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Уже сейчас пора думать о вопросах реализации продукции и логистике. Например, в ближайшее время в Невинномысске построят хранилище для фруктов общей вместимостью в 30 тысяч тонн.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о встрече чиновников в Москве. Одной из тем встречи стали инициативы по привлечению господдержки для строительства на Ставрополье многофункциональных фруктохранилищ.

Внесенные губернатором края предложения будут проработаны в Минэкономразвития РФ.