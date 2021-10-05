Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика5 октября 2021 18:27

Власти Ставрополья хотят заложить около 600 гектаров садов в 2022 году

В регионе хорошо развита сельхозсфера, край обеспечивает продуктами другие регионы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что региональные власти приняли решение закладывать каждый год от 500 до 600 гектаров фруктовых садов. Реализация плана стартует в 2022 году.

- Садоводство является активно развивающимся сегментом в краевом АПК. В регионе насчитывается более 11 тыс. га садов, в том числе около 1,5 тыс. га - суперинтенсивного типа. Краевой программой развития отрасли запланировано в дальнейшем ежегодно занимать плодовыми насаждениями около 500-600 га, - рассказал политик во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Уже сейчас пора думать о вопросах реализации продукции и логистике. Например, в ближайшее время в Невинномысске построят хранилище для фруктов общей вместимостью в 30 тысяч тонн.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о встрече чиновников в Москве. Одной из тем встречи стали инициативы по привлечению господдержки для строительства на Ставрополье многофункциональных фруктохранилищ.

Внесенные губернатором края предложения будут проработаны в Минэкономразвития РФ.