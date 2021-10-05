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Спорт5 октября 2021 21:01

Абдулрашид Садулаев взял золото в ЧМ по вольной борьбе в Осло

Он разгромил соперника со счетом 6:0
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Сегодня завершился чемпионат мира во вольной борьбе в Осло. Спортсмен из Дагестана, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев завоевал золото, победив в финале американца Кайла Снайдера со счетом 6:0.

Садулаев победил на Олимпийских играх 2016 и 2020 годов. Выступает в весовых категориях до 97 кг. "КП-Северный Кавказ" писала, что его родители хотели, чтобы он пошел по пути врача, а не борца. Но его желание войти в большой спорт пересилило мнение окружающих.

- Мама боялась, что меня сильно травмируют в спортзале. Она хотела, чтобы я учился в медицинском институте, стал врачом, доктором медицинских наук, - поделился Абдулрашид. - Но отец, видя мои успехи, все-таки предоставил право выбирать между спортом и учёбой. Я, естественно, выбрал спорт.