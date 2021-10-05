Власти и аграрии Ставрополья за 5 лет инвестировали 1 млрд в виноградарство

За пять лет в Ставропольском крае засадили до 5,5 тысяч терруаров, валовой сбор винограда за 2020 год составил около 50 тысяч тонн. Регион стал четвертым в России по выращиваю и реализации винограда.

- Мы видим растущий интерес инвесторов к виноградарству: в 2021 году в регионе будет заложено около 310 гектаров виноградников — практически вдвое больше прошлого года. Благодаря мерам государственной поддержки мы намерены увеличивать площадь виноградных насаждений на 250-300 гектаров в год, - заявил первый замминистра сельского хозяйства Сергей Измалков.

Он также отметил, что в общей сложности в виноградарство инвестировали более миллиарда рублей. С каждым годом потенциал региона в сфере сельского хозяйства раскрывается все лучше. А в 2022 году на поддержку виноградарей и виноделов направят 104 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов.