Жительница Пятигорска оформила кредит и перевела злоумышленникам около 2 млн рублей

В местный отдел полиции Пятигорска обратилась 45-летняя женщина с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества.

Она рассказала, что перевела около двух миллионов рублей злоумышленникам, которые звонили ей накануне, представившись сотрудниками одного из банков и правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

При первом звонке под предлогом несанкционированного оформления кредита заявительнице предложили остановить все операции, которые производились с ее банковской картой якобы мошенниками.

Информацию подтвердил и другой телефонный звонок. На этот раз к жительнице курорта обратился лжесотрудник правоохранительных органов, который подтвердил, что не стоит переживать и посоветовал довериться профессионалам, чтобы не потерять все личные деньги.

4 дня женщина посещала отделения банков и оформляла кредиты по указанию злоумышленников.

После этого потерпевшая каждый день переводила деньги по указанным счетам. Выполнив все указания, женщина поняла, что лишилась не только своих сбережений, но и денег, которые взяла в кредит, после чего она написала заявление в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».