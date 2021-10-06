На Ставрополье экс-начальника районного ОМВД осудят за взятку в 1,5 млн рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу Ставрополья Николая Давыденко. Он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Так, в конце сентября 2020 года житель Ставрополья Андрей Александров предложил Давыденко получить взятку в размере 1,5 млн рублей за непроведение проверок предпринимательской деятельности своего знакомого. Сам Александров взял на себя обязательства посредника в передаче денег.

Он сообщил знакомому бизнесмену, что за непроведение проверок при осуществлении им предпринимательской деятельности нужно передать 1,8 млн рублей. Из них 300 тысяч рублей предназначались ему лично за посредничество во взяточничестве, а 1,5 млн рублей - Давыденко.

После всех договоренностей Александров получил от предпринимателя первую часть взятки в сумме 100 тыс. рублей, договорившись, что остальное будет передано позже.

В октябре 2020 года силовики во время операции в доме Александрова, а также в служебном кабинете Давыденко обнаружили часть купюр, переданных им предпринимателем в качестве первой части взятки.

Собранные доказательства по уголовному делу в отношении Давыденко с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

- Уголовное преследование в отношении Александрова прекращено в связи со смертью обвиняемого, - говорится в сообщении.