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Общество6 октября 2021 20:46

58 обманутых дольщиков из Пятигорска получили свои квартиры

Добиться справедливости получилось через прокуратуру
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Пятигорске 58 участников долевого строительства с опозданием получили свои квартиры. Прокуратуре удалось восстановить их в правах.

Застройщик возводил 11-этажное здание на 62 квартиры. Однако, как это часто бывает, дом не достроили в срок и не сдали в эксплуатацию. Сроки затягивались, люди приобрели статус обманутых дольщиков. Но долго терпеть этого не стали - обратились в правоохранительные органы.

Прокуратура организовала проверку, выдала предписание застройщику. Он закончил строительство и сдал дом в эксплуатацию.