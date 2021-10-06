Для безопасности ЛЭП в Ставрополе вырубили тридцатилетние ели по улице Роз

На улице Роз в Ставрополе вырубили ели, которым 30 лет. Это сильно возмутило местных общественников, поэтому они обратились к журналистам и в компании, ответственные за уничтожение деревьев.

В одной из организаций ответили, что деревья пришлось срубить для обеспечения безопасности ЛЭП. Также в администрации Ставрополя сообщили, что деревья - аварийные.

Ранее на "Прямую линию" с губернатором Ставропольского края обратились жители регионы с проблемой: возле их домов и школ растут старые деревья, которые могут в любой момент загореться или упасть. Местные власти начали проверку обращений и сруб аварийных растений.