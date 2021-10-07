На Ставрополье в ДТП пострадали три человека

Инцидент произошел 6 октября, в 15:20, на автодороге «Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды» Александровского округа.

Там водитель автомобиля ВАЗ-21124, выезжая на трассу с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102, который двигался по главной дороге прямо.

С травмами головы и ушибами грудной клетки в больницу доставили обоих водителей и пассажира «десятки». Предполагаемым виновником ДТП стал 40-летний житель села Александровского.

Выяснилось, что он не является злостным нарушителем ПДД. У мужчины произведен биозабор крови для химико-токсикологического исследования.

Он привлечен к административной ответственности за отсутствие страхового полиса. По факту происшествия проводится проверка.