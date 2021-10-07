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Происшествия7 октября 2021 12:00

В Пятигорске мужчина на улице ограбил 90-летнюю старушку

Злоумышленник выхватил из рук пенсионерки пакет с продуктами питания и деньгами
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Пятигорске 90-летняя старушка собралась в магазин, чтобы купить продукты питания. Однако после покупки она отправилась не домой, а в отдел полиции.

Дело в том, что по пути на женщину набросился 53-летний местный житель и вырвал из ее рук пакет. В пакете находились все деньги старушки и продукты питания.

Злоумышленник, забрав все это, сбежал. Однако, правоохранители оперативно разыскали мужчину.

Им оказался ранее судимый, в том числе за аналогичные преступления пятигорчанин. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Кража». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.