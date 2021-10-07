Депутат Госдумы от Ставрополья Ольга Казакова претендует на пост главы думской комиссии по просвещению.

Ее коллега и землячка Ольга Тимофеева может возглавить пост главы думской комиссии по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

С октября 2016 г. по сегодняшний день Ольга Казакова – депутат Государственной Думы 7-го созыва фракции «Единая Россия» по Кавминводскому одномандатному избирательному округу, заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре.