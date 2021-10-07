Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2021 18:01

Депутат Госдумы от Ставрополья Ольга Казакова претендует на пост главы думской комиссии по просвещению

Фракция «Единой России» предложила Казакову на пост главы думской комиссии по просвещению
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Депутат Госдумы от Ставрополья Ольга Казакова претендует на пост главы думской комиссии по просвещению.

Ее коллега и землячка Ольга Тимофеева может возглавить пост главы думской комиссии по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

С октября 2016 г. по сегодняшний день Ольга Казакова – депутат Государственной Думы 7-го созыва фракции «Единая Россия» по Кавминводскому одномандатному избирательному округу, заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре.