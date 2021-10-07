10 тысяч кв.м. нового корпуса больницы Кисловодска откроют для посетителей в 2022 году

В 2022 году власти Кисловодска планируют завершить строительство нового корпуса главной больницы города. На работы выделили более 1,2 миллиарда рублей.

В городе-курорте еще давно начали расширение главной клиники. Было решено построить более 10 тысяч квадратных метров нового корпуса, чтобы увеличить поток пациентов и создать дополнительные рабочие места для медиков. Однако прошлый подрядчик провалил все сроки сдачи объекта, с ним расторгли договор.

Всего на возведение корпуса выделили более миллиарда рублей по программе "Развитие здравоохранения". Также строительство является частью проекта модернизации первичного звена здравоохранения, на который потратили 8 миллиардов рублей.

По этой программе в регионе строят новые поликлиники, амбулатории, делают ремонт и закупают новое оборудование.