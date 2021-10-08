На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 33 человека

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 362 человека. Число зараженных в регионе достигло 88709. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день от коронавируса скончались 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье достигло 3260.

Число выздоровевших пациентов продолжает расти. За весь период болезнь в крае сумел преодолеть уже 69875 человек. В том числе, 357 — за минувшие сутки.

- Коронавирус опасен. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Берегите себя и близких! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.