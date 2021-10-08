На Ставрополье мужчина убил друга и закопал его тело в уличном туалете

32-летний житель села Московского Изобильненского городского округа подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. По данным ведомства,

3 октября этого года для распития спиртных напитков компания мужчин собралась в доме жителя села Московского.

Во время застолья между подозреваемым и 35-летним мужчиной произошел конфликт на почве взаимных оскорблений. Разъяренный мужчина нанес обидчику несколько ударов руками и ногами, а затем деревянным табуретом по голове и телу. На этом он не остановился.

Злоумышленник схватил нож и нанес не менее трех ударов в область ног и бедер. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления злоумышленник и два мужчины завернули потерпевшего в покрывало и закопали в уличном туалете на территории дома.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.