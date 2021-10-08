Задержанному в Северной Осетии наркотуристу грозит 15 лет тюрьмы

В Северной Осетии арестовали наркотуриста с героином. Сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №3 УМВД России по Владикавказу совместно с коллегами из Уголовного розыска провели операцию по задержанию 28-летнего уроженца Краснодарского края. Его подозревают в распространении наркотиков на территории республики. Внимание полицейских он привлек на улице своим странным поведением.

- При личном досмотре у него было обнаружено четыре полиэтиленовых свертка с наркотическим средством, который, по заключению экспертизы, оказался героином. Выяснилось, что подозреваемый приехал в республику, чтобы незаконно сбыть наркотики, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по РСО-Алания.

Наркотурист успел заложить три тайника на улицах Владикавказа. Их тоже нашли, наркотики изъяты. Всего - героина на 40 разовых доз.

Злоумышленник задержан. Заведено уголовное дело по соответствующей статье 228.1 УК РФ. А по ней задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.