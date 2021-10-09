На Ставрополье отметят День фоссилий

16 октября в отделе природы Ставропольского государственного музея-заповедника состоится открытие выставки, приуроченной к Всемирному Дню фоссилий

Латинское слово fossilis означает ископаемый, окаменевший – так называют ископаемые остатки или отпечатки животных и растений, некогда населявших древние моря и континенты Земли, следы их жизнедеятельности.

В этом году День фоссилий в Ставропольском государственном музее-заповеднике посвящен новым палеонтологическим находкам древних животных, обитавших на территории края. Посетители узнают о том, кто такие мастодонты, гиппарионы и другие животные, ископаемые остатки которых нашли на Ставрополье.

В импровизированной лаборатории палеонтолога будет рассказано о способах реставрации на примере черепа трехпалой лошади гиппариона.

Посетители ознакомятся с методами исследования фоссилий, увидят, как палеонтологи осуществляют специальные измерения, используя увеличительные стекла, бинокуляр и другие инструменты.

На выставке будут представлены ископаемые кости обитателей гиппарионовой фауны, найденные на территории края. Слайд-шоу покажет, как проходят палеонтологические раскопки и что нашли ученые за последние несколько лет на Ставрополье и сопредельных территориях.

Мастер-классы «Творим окаменелости сами», «Почувствуй себя настоящим палеонтологом и откопай золотую кость» привлекут внимание маленьких посетителей.

Гостей праздника ждет просмотр древних фоссилий в бинокулярную лупу, демонстрация 3D-фрагментов скелета носорога эласмотерия сибирского и зубов южных слонов.