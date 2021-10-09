Ставропольские спортсмены завоевали 24 награды по дзюдо и рукопашному бою

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

С начала октября ставропольские спортсмены завоевали в общей сложности 24 медали на Первенстве СКФО по дзюдо и Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою.

Краевая столица принимала Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Кубок дружбы». Более 640 бойцов-рукопашников из 23 регионов страны поборолись за звание лучших.

Ставропольские спортсмены из школы единоборств показали отличные результаты. Так, в своих возрастных и весовых категориях первые ступени пьедестала заняли Виктория Жиганова, Алина Саркисян, Егор Доценко, Валерий Васильченко. На второй ступени пьедестала оказались Кирилл Козин, Артем Поломошнов, Юлия Шкуринская.

А на третью ступень поднялись Александр Свинарев, Марат Гаспарян, Кирилл Сосновский, Степан Хижняк, Иван Рудаков и Вероника Еременко.

Также на «Кубке дружбы» отличные результаты показали воспитанники ФОК «Русь». В своих возрастных и весовых категориях 1 место заняли Ульяна Образцова, Анна Школина, Ильяс Османов. А 3 место у Дениса Кушнарева, Максима Ефимова, Полины Окорок и Ильи Окорока.

А в прошлые выходные в Нальчике прошло Первенство СКФО по дзюдо. В соревнованиях участвовало 300 юношей и девушек. Наш край представляли воспитанники городской спортивной школы единоборств.

Ставропольские дзюдоисты достойно выступили и завоевали 4 медали. В своих возрастных и весовых категориях золото забрали Кирилл Сытник, Эмиль Григорян, Степан Жильников. А серебро у Даниила Лаврентьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.