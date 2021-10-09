На Ставрополье выявили город, где можно найти самый дешевый бензин

Средняя цена за литр бензина автомобильной марки АИ-92 по Ставрополью в сентябре 2021 года составила 46 рублей 86 коп. А бензин автомобильной марки АИ-95 – 51 руб., 64 коп. Средняя цена дизельного топлива по региону составила 48 руб., 83 копейки.

По данным пресс-службы Северо-Кавказстата, литр дизельного топлива в Невинномысске обойдется в 48 руб., 48 коп., в Ставрополе – 48 руб., 83 коп., в Буденновске – 48 руб., 65 коп., в Пятигорске – 49 руб., 07 коп.

Бензин автомобильной марки АИ-92 в Ставрополе – 47 руб., 14 коп., в Буденновске – 46 руб, 74 коп., в Невинномысске – 46 руб., 40 коп., в Пятигорске – 46 руб., 80 коп.

Что касается средней цены за литр бензина марки АИ -95, то в краевом центре она составила – 51 рубль, 73 коп., в Буденновске. 51 руб., 23 коп., в Невинномысске – 51 руб., 45 коп., в Пятигорске – 51 руб., 85 коп.

В итоге, дешевле всего заправиться в нашем крае водители смогут в Невинномысске.