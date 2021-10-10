На Ставрополье от коронавируса умер еще 31 человек

На Ставрополье за сутки от коронавирусной инфекции умер еще 31 человек. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- К сожалению, произошло и несколько летальных исходов. Глубокие соболезнования родным скончавшимся пациентов, - написал глава региона.

Согласно обновленным данным, с начала пандемии в крае от коронавирусной инфекции скончались 3323 человека.

За прошедшие сутки заболевание подтверждено у 367 человек. Справиться с заболеванием смогли еще 292 пациента.

Владимир Владимиров напомнил также о важности вакцинации против опасной инфекции.

- Распространению коронавируса должна противостоять вакцинация. Делайте прививки, чтобы избежать пагубных последствий, - отметил губернатор.