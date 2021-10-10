В Ставропольском крае за год на 25 процентов увеличилось количество разводов

В Ставропольском крае за год значительно выросло количество разводов. Соответствующие данные обнародовал Росстат.

По статическим данным, с января по август 2020 года брак расторгли 6142 пары, а с начала 2021 года – 7696 пар. Прирост разводов за год составил 25%.

Также выросло и количество регистраций. С начала 2021 года в брак вступили 9,3 тысячи пар. В прошлом году – 7,7 тысяч пар.

При этом показатель рождаемости снизился на 0,5 процента. С начала года в регионе родились 17,6 тысяч человек.

Число умерших выросло почти на 20%. С начала года скончались 26 тысяч жителей Ставропольского края.