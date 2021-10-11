В Михайловске пассажирская маршрутка столкнулась с легковушкой, пострадали 2 человека

фото: пресс-служба краевого управления МЧС России

Авария произошла 11 октября, в 09:30, в Михайловске, на пересечении улиц Алексеевской и ул. Георгиевской. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, столкнулись 2 транспортных средств, одно из которых маршрутное такси №108.

В результате ДТП пострадали два человека. В региональном ведомстве уточнили, что пострадавшими оказались водитель и пассажир маршрутки. Всего в маршрутке находилось три человека, в том числе водитель.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Информация уточняется.