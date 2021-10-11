Жители четырех республик СКФО больше всех в России жалуются на тесное жилье

Всего на тесное жилье в России пожаловались 10,6 млн человек, что представляет собой 19,2% российских семей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование на основе опросных данных Росстата. Им удалось выяснить, жители каких регионов России испытывают недостаток квадратных метров и стесненность жилищных условий сильнее всех.

Оказалось, что на тесное жилье больше всего жалуются семьи в Адыгее (32,8% недовольных), Северной Осетии (31,2%), Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (29 %), Хакасии (28,8 %), Чувашии (28%), Тыве (27,5%), Камчатском крае (26,8%), Севастополе (26,5%) и Дагестане (26,1%).

Как видим, в рейтинг вошли сразу четыре республики СКФО. Впрочем аналитики указывают на то, что на Северном Кавказе объективно проблема не стоит так остро, как об этом заявляют опрошенные.

В Дагестане, КБР и КЧР показатель средней жилой площади на человека выше среднего значения по стране. И при этом жалующихся на тесные квартиры тоже больше, чем в среднем в России.

Интересно, что одна из республик СКФО наоборот стала самой «довольной». Как пишут в отчете, меньше всего претензий было зарегистрировано в Ингушетии (5% недовольных семей).

Всего на тесное жилье в России пожаловались 10,6 млн человек, что представляет собой 19,2% российских семей.