В Новоалександровске заместитель начальника налоговой инспекции ответит за получение взятки в размере 1 млн рублей

Против заместителя начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело.

Она подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 8 октября 2021 года подозреваемая получила от индивидуального предпринимателя 1 миллион рублей.

За эту сумму она обещала скрыть выявленные нарушения налогового законодательства при осуществлении коммерческой деятельности.

После получения этих денег злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.