Фермеров и бизнесменов приглашают в Невинномысск для участия в Покровской ярмарке

Проведение ярмарки запланировано с учетом необходимых мер безопасности

Глава Невинномысска Михаил Миненков рассказал на своей странице в Instagram о предстоящей продуктово-промышленной Покровской ярмарке. Товаропроизводителей, фермеров и индивидуальных предпринимателей приглашают принять в ней участие.

Время и дата проведения уже известны: с 9 часов утра 16 октября на улице Павлова. Всю необходимую информацию о правилах участия расскажут в отделе по торговле и бытовому обслуживанию администрации Невинномысска. Как следует из поста главы города химиков, обращаться можно по следующим номерам телефона: 8 (86554) 2-88-55 (добавочный 157, 160, 272), 8 (800) 201-38-98 или 8-928-362-71-00. Руководит отделом Наталья Ивановна Безроднова.

Также уточняется, что заезд участников ярмарки пройдет до 07:00 в день ее проведения. А начнется с 19:00 часов 15 октября.

- Проведение ярмарки запланировано с учетом необходимых мер безопасности, - подчеркнул Миненков.