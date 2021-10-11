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Звезды11 октября 2021 19:01

24 студента со Ставрополья прошли в финал "Школы Кавказоведения"

Он пройдет в очном формате в Пятигорске
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Научно-просветительский проект "Школа Кавказоведения" собрал 50 финалистов из девяти регионов СКФО и ЮФО в Пятигорске на финальный этап конкурса. Проект нацелен на формирование молодежного аналитического ядра на Северном Кавказе. Идею поддержали Фондом президентских грантов.

В финал прошли 24 студента Ставропольского края. Отбор проходил в дистанционном формате, всего заявки подали больше тысячи человек.

- Конкурентная среда "Школы Кавказоведения" способствует профессиональному росту молодых амбициозных и талантливых специалистов, интересующихся Кавказом, а также желающих развиваться в таких направлениях как социология, политология, экономика, конфликтология, история и культурология, - рассказали организаторы мероприятия.