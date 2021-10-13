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Общество13 октября 2021 8:22

На Ставрополье 13 октября установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом

Число зараженных в крае достигло 90546
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за сутки коронавирус выявлен еще у 373 человек. Число зараженных в крае достигло 90546. За вчерашний день также зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса.

За сутки скончались 36 пациентов. Об этом сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Число умерших в регионе достигло 3424. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день победить болезнь смогли 238 человек.

- Не подвергайте риску свою жизнь. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.