На Ставрополье 13 октября установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом

На Ставрополье за сутки коронавирус выявлен еще у 373 человек. Число зараженных в крае достигло 90546. За вчерашний день также зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса.

За сутки скончались 36 пациентов. Об этом сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Число умерших в регионе достигло 3424. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день победить болезнь смогли 238 человек.

- Не подвергайте риску свою жизнь. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.